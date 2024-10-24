عمرو فتوح: مشاركة مصر بـ"كانتون بالصين" يدعم الصناعة الوطنية ورؤية الدولة لزيادة الصادرات

أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير وذات جودة عالية تنافس أقوى الدول الصناعية في العالم وعلى رأسها دولة الصين الشعبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في معرض "كانتون" المقام بمدينة جوانزو بالصين، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2024 للمرة الثانية هذا العام ضمن الجناح المصري.

وأضاف "فتوح" أن الشركات المصرية اليوم ومن داخل الصين إحدى أكبر القلاع الصناعية في العالم ترفع شعار "أرفع رأسك فوق وقول انا منتج مصرى... بفخر صنع في مصر".

وأكد أن تواجدنا في قلب اكبر منافس عالمي وهي الصين خير دليل علي ان المنتج المصري منافس قوي من حيث الجودة والسعر والقدرة على النفاذ الى الاسواق الدولية.

وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تمثيل المصنعين لمصر في المعارض الدولية الكبرى مثل "كانتون" تعزز من تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية من خلال فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية خاصة في قارة آسيا والنفاذ عبر هذا المعرض إلي الأسواق العالمية المختلفة.

وقال: "مشاركتنا في المرحلة الثانية من هذا المعرض، تأتي من منطلق ودافع وطني وتسويقي لدعم الصناعة الوطنية في المحافل الدولية بجانب الترويج لأحدث منتجاتنا من ألواح البولي كربونيك مع التركيز على استخدامها المتنوعة وإبراز الجودة العالية التي تميز المنتجات المصرية".

واضاف "فتوح"، نسعي من خلال مشاركتنا في معرض كانتون والتزامنا بأعالي معايير الجودة والسعر التنافسي ان يحظى المنتج المصري علي ثقة المشترين الدوليين والاسواق الخارجية علي مستوي افريقيا وآسيا وشرق أوروبا في اطار دورنا كشركات وقطاع خاص وطني في المساهمة في رؤية الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الصادرات.