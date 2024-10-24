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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مات على سجادة الصلاة.. وفاة عريس بعد أسبوع من زفافه بالفيوم

بعد أسبوع من زفافه..
بعد أسبوع من زفافه.. وفاة عريس بأزمة قلبية
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سادت حالة من الحزن خيمت على أهالى قرية السقعي، بمركز  الشواشنه، بمحافظة الفيوم، بعد وفاة شاب لم يمر على زفافه سوى أسبوع واحد، وتوفي أحمد عدلي مطيريد، ابن قرية السقعي، بعد حفل زفافه الذي أعلن عن دعوة فرحه وحضره المئات من أصدقائه والأهل والأقارب.

وأصيب الشاب بوعكة صحية مفاجئة، توفي على إثرها، ونعى أصدقائه وفاته بكلمات "وجعت قلوبنا.. وعريس فى الجنة إن شاء الله.

وقال أيمن حدوت السقعي، ابن عم الشاب المتوفي، إن الجميع في حالة ذهول بعد وفاة العريس أحمد عدلي، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، مشيرًا إلى أن الشاب احتفل بحفل زفافه منذ أسبوع، دون أي شكوى من أعراض مرضية.

وأضاف، أن الفقيد كان نموذجًا صادقًا للالتزام والاحترام بين جيرانه وأصدقائه، الأمر الذي جعل خبر وفاته صدمة كبيرة ليس لأسرته فحسب بل لجميع أهالي قرية السقعي.

واستكمل، أن أحمد توفي أثناء أداء صلاة المغرب في منزله حيث سقط على الأرض وتم نقله إلى المستشفى في لمحاولة إسعافه بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء حزنًا على الشاب، حيث أطلق عليه أصدقائه والمقربين منه عليه لقب عريس الجنة.

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وفاة عريس بأزمة قلبية وفاة عريس بأزمة قلبية مفاجئة خلال شهر العسل محافظة الفيوم قرية السقعي بمركز الشواشنة