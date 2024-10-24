مكتبة الإسكندرية تشارك فى الدورة التاسعة للملتقى الدولى للخط العربى

تُشارك مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، في افتتاح الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي للخط العربي والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية، والمقام بقصر الفنون بدار الاوبرا المصرية؛ وذلك من خلال عرض مجموعة متميزة من مقتنيات مكتبة الإسكندرية الفنية من الأعمال الخطية والتي تبرز براعة أشهر الخطاطين المصريين.

تتضمن مجموعة مكتبة الإسكندرية المختارة للعرض بدورة هذا العام، والتى تتميز بكونها مجموعة من لوحات خط الثلث، إبداعات خطاطين من جيل الرواد وجيل المعاصرين المصريين، وهم محمد إبراهيم مؤسس أول مدرسة للخطوط بالإسكندرية، وشقيقه الأصغر كامل إبراهيم، أهم رواد الخط العربي في مصر، وتظهر لوحاتهما احترافية إتقان أساليب الخط العربي التقليدية، جنبا إلى جنب مع أساليبهما المبتكرة التي أغنت أجيالا من الخطاطين الشيخ محمود إبراهيم سلامة الذي يعد شيخ الخطاطين المعاصرين التي تميزت لوحاته بالمزج بين الخط التقليدي المبتكر والجماليات الزخرفية التي تخدم تكوين اللوحة لإظهارها بشكل متميز.

كما تتضمنت اللوحات المختارة لوحات لنقيب الخطاطين مسعد خضير البورسعيدي، الفنان والخطاط المعاصر، والتى تميزت أعماله التي تتضمن الآيات القرآنية والأقوال المأثورة بإبداع التكوين وجمال الزخرف.

يشار الى أن ملتقى الخط العربى، يتم افتتاحه اليوم الخميس في تمام الساعة ٧ مساءً بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية ويستمر حتى يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٤.



