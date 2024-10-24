ميقاتي: ما زلنا ندعم مبادرة الولايات المتحدة وفرنسا لوقف إطلاق النار 21 يومًا

قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، إن قرار الأمم المتحدة 1701 كما هو يظل حجر الزاوية لضمان الأمن في لبنان، وأن القصف الإسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة بالبُنى التحتية بلبنان.

وأضاف ميقاتي في كلمته خلال جلسة بريكس بلس بمشاركة الرئيس السيسي عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الهجوم على القطاع الصحي في لبنان يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وأننا ما زلنا ندعم مبادرة الولايات المتحدة وفرنسا لوقف إطلاق النار 21 يوما.

وتابع ميقاتي، أن 13 مستشفى في لبنان أصبحت خارج الخدمة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وعلى المجتمع الدولي فرض وقف لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وأردف ميقاتي، أن الجيش اللبناني بدأ التجنيد لكنه يحتاج إلى دعم مالي وتدريب دولي، ويمكن أن ينشر لبنان 8 آلاف جندي إضافي في الجنوب في إطار وقف إطلاق النار، ويجب أن يساعد الدعم الدولي في إعادة بناء البنية التحتية في لبنان.