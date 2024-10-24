التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن صحة آخر صعقتهما الكهرباء داخل مطعم بالصف

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شاب وإصابة آخر إثر تعرضهم للصعق الكهربائي داخل مطعم بالصف، وصرحت بدفن جثة الشاب المتوفي والاستعلام عن صحة المصاب، واستمعت الى إفادات العاملين بالمطعم لمعرفة ملابسات الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

مصرع شاب وإصابة آخر في صعق كهربائي

البداية باخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث صعق كهربائي داخل مطعم أمام أحد البنوك، بدائرة المركز ووقوع ضحايا.

وعلى الفورانتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع "محمود .و" 18 سنة وإصابة "كريم .و" 19 سنة بصعق كهربي داخل مطعم.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة الموتى ونقلت المصاب إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.