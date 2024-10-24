ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن صحة آخر صعقتهما الكهرباء داخل مطعم بالصف

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شاب وإصابة آخر إثر تعرضهم للصعق الكهربائي داخل مطعم بالصف، وصرحت بدفن جثة الشاب المتوفي والاستعلام عن صحة المصاب، واستمعت الى إفادات العاملين بالمطعم لمعرفة ملابسات الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

مصرع شاب وإصابة آخر في صعق كهربائي

البداية باخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث صعق كهربائي داخل مطعم أمام أحد البنوك، بدائرة المركز ووقوع ضحايا.

وعلى الفورانتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع "محمود .و" 18 سنة وإصابة "كريم .و" 19 سنة بصعق كهربي داخل مطعم.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة الموتى ونقلت المصاب إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام صحة آخر صعقتهم الكهرباء بمطعم