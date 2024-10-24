إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة تحصل على شهادات «الأيزو»

حصلت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة ومراكزها على شهادات"الأيزو" فى مجال جودة التعليم طبقاً للمواصفات القياسية 21001/2018 والسلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفات القياسية 45001/2018 ونظم الإدارة طبقاً للمواصفات القياسية 9001/2015.

ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الإهتمام بمنظومة الإعداد والتأهيل للكوادر الفنية والمهنية وفقاً لأرقى المستويات.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى عن إدارة التعليم والتدريب المهنى وتطور دورها فى إعداد الكوادر المهنية في التخصصات المختلفة وعرض تقديمى لمراحل الإعداد والتأهيل للحصول على شهادات الجودة.

وألقى اللواء أ ح طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى كلمة أكد فيها حرص إدارة التعليم والتدريب المهنى على تطبيق سياسات الجودة بمفهومها الشامل لتقديم خدمة تعليمية وتدريبية تتماشى مع المعايير الدولية وتخريج كوادر متميزة قادرة على تنفيذ مهامها بإحترافية مع استغلال فائض الطاقات التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر التخصصية فى المجتمع المدني.

أعقب ذلك قيام نائب رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بتسليم مدير إدارة التعليم والتدريب المهني شهادات الجودة بحضور عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.