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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط يوافق على تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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وافق الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي لمدة شهر من مواليد ٢ نوفمبر  ٢٠١٨ حتى نهاية نوفمبر ٢٠١٨ ، وذلك تلبيةً لرغبات أولياء الأمور بالنزول بسن القبول لإلحاق أبنائهم بالتعليم الالزامى للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الابتدائي ببعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الادارات التعليمية.

هذا وقد أكد محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم القبول بالمدارس التى بها أماكن شاغرة بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بعدد ٤٠ طالب بكل فصل، وسيتم قبول المتقدمين تنازلياً من الأكبر سناً تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد مدير تعليم دمياط على دعم الطلاب ذوي الصعوبات التعلمية في خطوة نحو تعزيز جودة العملية التعليمية، حيث عقد اليوم محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المواد الأساسية ومديري المراحل التعليمية، بحضور الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية.

وركز الاجتماع بشكل أساسي على مناقشة آليات التقييم الدورية للطلاب، لا سيما أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم. وقد كلف وكيل الوزارة مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية بضرورة إجراء حصر شامل للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، وتصميم برامج علاجية مخصصة لكل طالب.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ هذه البرامج بفعالية. وأكد على ضرورة تنظيم صفوف الدراسة بشكل يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة لكل طالب، مع التركيز على تنظيم المقاعد بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب على كل مقعد طالبين.

وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية للتعلم والتطور، وتحسين مستوى التحصيل العلمي بمدارس دمياط.

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