الرئيس السيسي: الصراعات تؤثر سلبًا على حركة الملاحة والتجارة الدولية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة بريكس بلس في مدينة قازان الروسية أهمية اجتماعات "بريكس بلس" في تعزيز التعاون جنوب – جنوب.

وقال الرئيس السيسي، إن استمرار الحرب الإسرائيلية وتوسعها وهي كلها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية، لوقف التصعيد الخطير في المنطقة، ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة وخاصة في ظل امتداد الصراعات بالمنطقة، لتشمل العديد من الدول، وامتداد تلك الصراعات، لتؤثر سلبًا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر، وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "بريكس بلس"، التي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع

وتتواصل اليوم فعاليات قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتضمن جلستا عمل لزعماء دول المجموعة ووفود الدول الأخرى المشاركة في القمة، كما تتضمن أعمال اليوم الختامي مؤتمرا صحفيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعرض فيه نتائج أعمال القمة

ويعقد اليوم اجتماع بصيغة بريكس بلس بمشاركة ممثلين مما يقرب من أربعين دولة وسيكون من بين الدول المشاركة قادة دول رابطة الدول المستقلة ووفود من العديد من دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى رؤساء الهيئات التنفيذية لعدد من المنظمات الدولية.