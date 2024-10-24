القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة الثامنة من المعهد الصحى للذكور دفعة اللواء طبيب أحمد سامى كريم، والدفعة السابعة من المعهد الصحى للإناث دفعة اللواء طبيب محمد رضا فريد، وذلك بحضور اللواء أ ح وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

وجاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار فى دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة.

وبدأت المراسم بتقديم مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجى المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام فى آداء متميز وانضباط عسكرى راق، كما تم تكريم أسر القادة التى سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديراً وعرفاناً بعطائهم خلال مسيرتهم الوطنية بالقوات المسلحة.

وتلى ذلك إعلان النتيجة النهائية للتخرج وحصول الخريجين على درجة الدبلوم الصحى العسكري.

ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، أعقبها إعلان قرار التعيين بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار.

كما تم تقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لآدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى اللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الصحية الذى أسهم فى الإرتقاء بمنظومة التأهيل العلمى والطبى داخل القوات المسلحة لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

كما ألقى اللواء أ ح وليد حموده عوض مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم، مؤكداً حرص القوات المسلحة على بناء أجيال جديدة مسلحة بالعلم والمعرفة وفقاً لأحدث نظم التعليم والتدريب المتطورة، مطالباً الخريجين بأن يكونوا قدوة ومثل فى التفانى والإخلاص فى العمل لتظل راية مصر عاليةً خفاقة.