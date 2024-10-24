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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: قمة «بريكس» تأتي في ظروف دولية دقيقة مليئة بالتحديات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعوته لاجتماع اليوم بصيغة «بريكس بلس»، مرحبا بالمشاركين في الاجتماع الذي يعكس أهمية تجمع البريكس المتزايدة باعتباره اجتماعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنسيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات قمة بريكس بصيغة «بريكس بلس» و«أوت رتيش» التي تستضيفها روسيا، وتعرضها قناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع اليوم يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة بريكس 2024