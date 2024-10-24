مقتل شاب طعنًا في مشاجرة بالعمرانية

لقي شاب مصرعه طعنًا في مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به آثار طعنة نافذة وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.