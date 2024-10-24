لمياء زايد: الأوبرا تركز في رؤيتها على الجمهور الأكبر من الشباب

قالت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية، أن حلمها في البدايات، خلال فترة تقديم عروض الباليه، كان أن يتم عرضها في افتتاح الأوبرا الجديد على مسرح دار الأوبرا المصرية وهذا بالفعل حدث وشاركت في عرض أبو سمبل مع اليابانيين.

وتابعت لمياء خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة "ON": "كان حلم أشوف فرقة الباليه بتقدم عروض ناجحة على مدار 36 سنة، بالنسبة لي كل يوم حلم".

وأضافت الدكتورة لمياء زايد، إن مهرجان الموسيقى العربية يعد من أعرق المهرجانات، ويتميز بعرض القوة الناعمة التي يتمتع بها الفنانون في جميع أنحاء الوطن العربي.

وأكدت أن دار الأوبرا المصرية تركز في رؤيتها على أن الشباب يمثلون الجمهور الأكبر لها، لذلك قرروا إشراك فنانين من مختلف الفئات العمرية في فعاليات المهرجان.

وأشارت زايد إلى أن التحضيرات لتنظيم جدول المهرجان بدأت منذ شهر أبريل الماضي، مع التركيز على إشراك فرق الموسيقى العربية في فعالياته، وأوضحت أن الجدول تم إعداده بواسطة لجان متخصصة ذات مستوى عالٍ من الاحترافية، وهي التي حددت مواعيد العروض والحفلات بترتيب يسبق غيرها.

وأكدت رئيس مهرجان الموسيقى العربية -خاصة وأن هذه هي أول دورة تحت إدارتها- أنه كان هناك تعاون كبير من الجميع، ورغبة واضحة في المشاركة في الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية.

ولفتت إلى أن التحدي الرئيسي الذي واجههم مع الفرق الخارجية المشاركة، تمثّل في تضارب مواعيد حفلاتهم الخارجية مع برنامج المهرجان، ما استدعى مراعاة جدول المهرجان ومحاولة تنسيق أقرب توقيت مناسب لحفلاتهم.