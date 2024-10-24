السوبر المصري.. حافلة الأهلي تتوجه إلى ملعب محمد بن زايد في السادسة مساء

تتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة مساء اليوم الخميس، من فندق الإقامة بمدينة أبوظبي إلى استاد محمد بن زايد، لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في نهائي البطولة، بعدما تغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم الأحد الماضي.

كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة بمدينة أبو ظبي والتحرك لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويقوم خلالها المدير الفني بمراجعة خطة اللعب، والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج بالكأس.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في نهائي البطولة، بعدما تغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم الأحد الماضي.