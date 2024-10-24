الرئيس الروسي: الحرب على قطاع غزة الأكثر دموية في التاريخ

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هناك العديد من الأزمات في الشرق الأوسط التي تثير القلق، مثل تصعيد الأزمات القديمة التي لا يمكن إخمادها على مدى سنوات كالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة أصبحت الأكثر دموية في التاريخ.

وأضاف في كلمته خلال جلسة بريكس بلس بمشاركة الرئيس السيسي عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 40 ألف فلسطيني من المدنيين قُتلوا في قطاع غزة، مضيفًا نحن نقف مع أي مظاهر إرهابية، فالعمليات القتالية في غزة قد انتشرت في لبنان وتؤثر على الكثير من الدول في المنطقة وكذا يزداد التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأشار إلى أنه كان هناك جلسة طارئة عبر الفيديو لمجموعة البريكس حول الأزمة في غزة، إضافة إلى إطلاق عملية التسوية السياسية لحل الأزمة الشرق أوسطية بكاملها وإيصال المساعدات للمتضررين، ويجب أن تكن التسوية قائمة على أساس معايير القانون الدولي وهذا بشكل مباشر ينص على إقامة دولة فلسطين لتتعايش بسلام مع إسرائيل.