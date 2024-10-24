الأدلة الجنائية: لا توجد شبهة وراء حريق شقة أبو الليف بحدائق الأهرام

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة المطرب نادر أبو الليف بمنطقة حدائق الأهرام، وتأكد من خلال الفحص أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي ولم يسفر عن وقوع إصابات، فيما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

حريق شقة أبو الليف بحدائق الأهرام

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة المطرب الشعبي نادر أبو الليف بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا سبب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.