السوبر المصري.. مران بدني خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا خاصًا للاعبي الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

ويؤدي اللاعبون مرانًا بدنيًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة أبو ظبي، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للقاء.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في نهائي البطولة، بعد ما تغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم الأحد الماضي.

كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة بمدينة أبو ظبي والتحرك لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويقوم خلالها المدير الفني بمراجعة خطة اللعب، والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج بالكأس.