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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 125 محضرًا خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

تحرير 125محضراً خلال
تحرير 125محضراً خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا
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 أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن تحرير 125 محضراً تموينياً بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 125 محضراً، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير 71 محضراً متنوعاً ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان).

وفى مجال الأسواق، تم تحرير 52 محضرًا ما بين (سلع منتهية الصلاحية ـ عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - بدون ترخيص – بيع بأزيد من السعر المقرر- سلع مجهولة المصدر- تجار تموينيين - سلع بدون فواتير ).

كما تم ضبط لحوم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و100 كجم من الأرز من دون فواتير، وما يقرب من طن علف بدون فواتير وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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