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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التوجه لملعب محمد بن زايد

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة بمدينة أبو ظبي والتحرك لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويقوم خلالها المدير الفني بمراجعة خطة اللعب، والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج بالكأس.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، في نهائي البطولة، بعدما تغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي يوم الأحد الماضي.

مارسيل كولر المدير الاهلي والزمالك نهائي السوبر المصري