تاريخ الحرف التراثية في نقاشات فرع ثقافة الوادي الجديد| صور

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد لقاء بعنوان "الحرف التراثية" بمدرسة الراشدة الإعدادية، في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك ضمن أنشطة وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

استهل الباحث مصطفى عمران، من الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، حديثه موضحًا تاريخ الحرف التراثية التي تشتهر بها محافظة الوادي الجديد، ومنها صناعة الفخار، السجاد، الخوص، والأثاث المنزلي بجريد النخيل.

كما تحدث تفصيليا عن الأدوات الخاصة بعجينة الطين، وطريقة تشكيل الفخار التي تتم بصورة مبسطة من خلال مزج الطين بالماء ثم الاستعانة بالأفران لتصميم أشكال فخارية تستخدم في مختلف مجالات الحياة اليومية كأدوات للطعام أو تزيين المنزل.

وأكد في ختام حديثه ضرورة الحفاظ التراث الشعبي، من خلال تطوير مثل هذه الحرف التي تسهم بدورها في تشكيل الموروث الثقافي والحضاري بالمحافظة، مشيرًا أن الأدوات الفخارية لا غنى عنها في أية منزل واحاتي.

أقيم اللقاء بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، من خلال بيت ثقافة الراشدة التابع لفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، ضمن فعاليات متنوعة تقدمها هيئة قصور الثقافة بمختلف المحافظات، خلال الآونة الأخيرة، من بينها أنشطة مبادرة بداية، وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.



