دفن جثتي شخصين والاستعلام عن صحة 7 أصيبوا في انقلاب سيارة بـ6 أكتوبر

تواصل جهات التحقيق في الجيزة، إجراء تحقيقاتها في مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة سوزوكي بمدينة 6 أكتوبر، وصرحت بدفن جثث المتوفيين عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتهم، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسبب في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع وإصابة 9 في انقلاب سيارة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.