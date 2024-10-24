السيسي: مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب – جنوب

الخميس 24/أكتوبر/2024 - 11:45 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة بريكس بلس في مدينة قازان الروسية أهمية اجتماعات "بريكس بلس" في تعزيز التعاون جنوب – جنوب.

وقال الرئيس السيسي، إن اجتماع اليوم يأتي في ظرف دولي دقيق، يموج بالأزمات والتحديات المركبة، ويشهد تهديدًا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، وتغلب عليه النزعات الحمائية والسياسات الأحادية حيث تؤمن مصر، في خضم هذا التشتت، بضرورة تكاتف الدول النامية، وتعزيز التعاون "جنوب – جنوب"، كإحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الراهنة، مضيفًا أن مصر كانت دوما فى طليعة الدول، التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية فضلًا عن سعيها الدءوب، لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب، فى مختلف المحافل الدولية

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في قمة "بريكس بلس"، التي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع.

وتتواصل اليوم فعاليات قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن جلستا عمل لزعماء دول المجموعة ووفود الدول الأخرى المشاركة في القمة كما تتضمن أعمال اليوم الختامي مؤتمرًا صحفيًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يستعرض فيه نتائج أعمال القمة

ويعقد اليوم اجتماع بصيغة بريكس بلس بمشاركة ممثلين ما يقرب من أربعين دولة وسيكون من بين الدول المشاركة قادة دول رابطة الدول المستقلة ووفود من العديد من دول آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى رؤساء الهيئات التنفيذية لعدد من المنظمات الدولية.