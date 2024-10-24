فرنسا تستضيف مؤتمرًا لحشد المساعدات العسكرية والإنسانية للبنان

تستضيف فرنسا مؤتمرًا دوليًا لحشد المساعدات العسكرية والإنسانية للبنان، اليوم الخميس، وذلك بعد أن تسببت عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على البلاد إلى نزوح مليون شخص واستشهاد أكثر من 2500 آخرين وتعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية.

وتسعى باريس للمساعدة في استعادة سيادة لبنان وتعزيز مؤسساته، حيث ظلت البلاد بدون رئيس لمدة عامين بينما فشلت الفصائل السياسية في الاتفاق على رئيس جديد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن العديد من النازحين الآن في ملاجئ مكتظة، بينما فر آخرون عبر الحدود إلى سوريا.

فيما قال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن المؤتمر سيضم وزراء ومسؤولين من أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وشركاء إقليميين.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الذي التقى ماكرون، يوم أمس الأربعاء، المؤتمر.

وأوضح المنظمون الفرنسيون إنهم يأملون في أن تلبي التعهدات المالية المتوقعة للمساعدات الإنسانية دعوة الأمم المتحدة للحصول على 426 مليون دولار والتي هناك حاجة ماسة إليها في لبنان.

وتهدف فرنسا أيضًا إلى تنسيق الدعم الدولي لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية حتى تتمكن من "الانتشار على نطاق أوسع وبكفاءة" في جنوب البلاد كجزء من صفقة محتملة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ومثل هذه الصفقة قد تؤدي إلى سحب حزب الله قواته من الحدود بين لبنان وإسرائيل.