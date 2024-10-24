السوبر المصري.. ترددت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات وسط اهتمام كبير لمشاهدة مباراة الزمالك والأهلى في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف.

وصعد الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي الثاني.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات اليوم الخميس.

وتنطلق مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الثامنة مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

مباراة الزمالك والأهلى ستكون مذاعة على 3 قنوات مفتوحة هي أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية، وإم بي سي مصر 2

تردد قناة أون تايم سبورتس لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: SD

تردد قناة MBC مصر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

التردد: 11823

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD