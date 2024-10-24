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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو دياب يتألق بحفل جديد في دبي وشريف منير على الدرامز.. صور

شريف منير وعمرو دياب
شريف منير وعمرو دياب
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أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا مساء أمس الأربعاء في دبي، وشهد حضورا كبيرا من الشخصيات العامة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل من الحضور ، وبدأ  بأغنية "يا أنا يا لأ" .

شهد الحفل حضور الفنان شريف منير الذي صعد إلى المسرح وقام بالعزف على الدرامز خلال غناء الهضبة في لفتة نالت إعجاب الحضور.

وقدم الهضبة باقة من أجمل أغنياته منها ده لو اتساب، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، تملي معاك، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع وسط استعراض للألعاب النارية.

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل الليلة في الكويت على مسرح أرينا الذي يعد من أضخم مسارح الحفلات في دولة الكويت.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، مكس وماستر أمير محروس، وأغنية "الطعامة"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر أمير محروس.

دبي حفل عمرو دياب الفنان شريف منير