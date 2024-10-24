التأمين الصحي يحتفل بفعاليات اليوم العالمي لنظافة الأيدي بمستشفى بنها النموذجي

أقام فرع القليوبية للتأمين الصحي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي بمستشفى بنها النموذجي، تحت شعار "لنسرع وتيرة العمل معًا.. أنقذوا الأرواح، نظفوا أيديكم".

تهدف هذه الفعاليات إلى زيادة الوعي وتعزيز ممارسة غسل اليدين، فضلاً عن تصحيح المفاهيم الخاطئة حول أهمية نظافة الأيدي وضرورة غسلها بشكل دوري للوقاية من العدوى والحد من انتشار الأمراض ومسبباتها.

جرى التركيز خلال فعاليات اليوم العالمي لغسل اليدين، على تطوير طرق ووسائل إبداعية لتعزيز المهارات وزيادة الوعي حول أهمية غسل الأيدي، بوصفه سلوكًا تلقائيًا يمارس في المنازل وأماكن العمل، ويعد وسيلة فعالة وغير مكلفة للوقاية من الأمراض.

قال الدكتور سيد جلال، مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، إن نظافة الأيدي لا تقل أهمية عن التدخلات الصحية الأخرى فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض المتوطنة والوبائية وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات.

أضاف مدير الفرع، أن نظافة الأيدي يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح سنويًا، ما يجعلها استثمارًا عالي المردود في مجال الصحة العامة.

أكد مدير الفرع، أن مع ظهور فاشيات الأمراض المحتملة، من الضروري الحفاظ على التقدم المحقق وزيادة الاهتمام بنظافة الأيدي كإجراء بسيط وفعّال من حيث التكلفة لوقف انتشار الأمراض المعدية.

شدد الدكتور سيد جلال، على أهمية تعزيز التعاون لجعل نظافة الأيدي جزءًا من الروتين اليومي للأفراد، حتى نتمكن معًا من بناء ثقافة للسلامة والجودة تركز على الوقاية من العدوى، وجعل نظافة الأيدي من أولويات الصحة العامة، تماشياً مع رؤية منظمة الصحة العالمية "الصحة للجميع وبالجميع".

كما أوضح الدكتور محمد طاهر، مدير المستشفى، أن الدراسات العلمية أثبتت أن نظافة الأيدي هي الإجراء الأكثر فعالية لوقف انتشار العدوى، حيث تمنع غسل اليدين 50% من حالات العدوى المكتسبة أثناء تقديم الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود فرع التأمين الصحي بالقليوبية للاحتفاء باليوم العالمي لغسل اليدين، وتعزيز الوعي بسياسات مكافحة العدوي، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

التأمين الصحي

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