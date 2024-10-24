جامعة حلوان تنظم المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية

نظمت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية لكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وانطلق المهرجان التنشيطي في 22/10/2024 ويستمر حتى 18/11/2024، بمشاركة جميع كليات الجامعة في مقراتها داخل وخارج الحرم الجامعي، ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والمجالات، تشمل الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية، بالإضافة إلى المعسكرات والخدمة العامة وصحف الحائط، ويتولى تحكيم فعاليات المهرجان نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعة.

وتحرص الجامعة دائما على تنظيم المهرجانات والأنشطة الثقافية لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب، وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، وزيادة وعيهم الثقافي وتبادل خبراتهم، وتدعم هذه الأنشطة العملية التعليمية من خلال إطلاق طاقات الطلاب وإضفاء جو من البهجة والسرور، ما يجعلهم أكثر تفاعلًا في حياتهم الجامعية، كما تساهم هذه الأنشطة في دمج الطلاب في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق انتمائهم للوطن.