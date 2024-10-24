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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إنفوجراف.. 6 مهام للجنة المجمع المقدس في للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

انفوجرافيك
انفوجرافيك
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قرر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  دعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لبحث ومراجعة الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.

وبمناسبة ذلك ترصد "البوابة" أبرز مهام اللجنة المجمع المقدس، وهى كالأتي:

- تتكون من 23 أسقفًا ومطرانًا منهم سكرتير المجمع المقدس. 
- تعمل كلجنة استشارية للبابا تواضروس لبحث أطروحات المجمع المقدس. 
- متابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس 

- اتخاذ القرارات في الظروف الطارئة فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة
- متابعة التزام أعضاء المجمع المقدس الكنسية والشخصية

- تقدم تقريرًا سنويًّا عن عملها في المجمع المقدس.

كنيسة إنفوجرافيك لجنة مجمع المقدس البابا تواضروس الثاني انفوجراف