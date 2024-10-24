بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا لخلق تهديدات استراتيجية لروسيا

قال الرئيس الروسي فولاديمير بوتين، نبحث تعزيز التعاون بين دول بريكس في مجال محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف بوتين، خلال قمة بريكس، اليوم الخميس: نعمل من أجل صياغة عالم متعدد الأقطاب ونسعى إلى الوصول إلى حل شامل للأزمة الروسية الأوكرانية، وسنبحث التسوية السلمية للصراعات والوضع في الشرق الأوسط.

وتابع بوتين، الانتقال إلى عالم عادل ومتعدد الأقطاب ليس سهلا مع دول تحاول الحفاظ على هيمنتها، يجب إصلاح منظومة الأمم المتحدة وأن تتولى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية دورا أكبر في مجلس الأمن.

وأردف، نقترح التفكير بتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط وإطلاق عملية سياسية شاملة على أساس القانون الدولي، المتطلبات الرئيسية للسلام والاستقرار في فلسطين تكمن في تنفيذ القرارات الأممية، لغرب يستخدم أوكرانيا لخلق تهديدات استراتيجية لروسيا.

ودعت مجموعة "بريكس" إلى إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين بختام اجتماع القمة لزعماء دول المجموعة في روسيا، مع مراعاة زيادة تمثيل الدول النامية في المؤسستين الدوليتين.

وأشارت المجموعة، في البيان الختامي لقمة قازان، إلى الحاجة لإصلاح البنية المالية الدولية الحالية، بموازاة قلقها إزاء التأثير السلبي للعقوبات أحادية الجانب على الاقتصاد العالمي.

وأكدت المجموعة، القرار المتخذ بشأن تدابير دعم إصلاح منظمة التجارة العالمية.

ورحبت أيضًا باستخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية بين دول "بريكس" وشركائها التجاريين.

وتستضيف روسيا أول قمة لـ"بريكس" منذ زيادة عدد أعضائها في يناير الماضي، بعد انضمام مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا إلى المنظمة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.