السوبر المصري.. ماذا طلب الخطيب من لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك؟

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بفندق إقامة البعثة في أبو ظبي قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

وحرص محمود الخطيب، على توجيه رسالة دعم ومساندة للاعبي المارد الأحمر، قبل لقاء الزمالك من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب، وتحدث رئيس النادي الأهلي مع اللاعبين وطالبهم بضرورة بذل أقصى ما لديهم من جهد للفوز.

وأكد محمود الخطيب للاعبي الأهلي أن الجماهير تنتظر منهم اللقب في لقاء الزمالك وأن التركيز والهدوء سيكون سلاح الفريق لحصد الفوز.

وحذر رئيس النادي الأهلي اللاعبين من الانشغال بأمور خارج الملعب وعدم الدخول في أزمات مع أي طوف سواء لاعبي الفريق المنافس أو الجمهور أو الحكام حتى لا يخرج عن التركيز.