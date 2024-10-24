أسقف المنيا يشارك في فاعليات افتتاح مركز "ترينيتي" بالزمالك

شارك الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في افتتاح مركز "ترينيتي Trinity" بكنيسة السيدة العذراء بالزمالك، حيث افتتح المركز البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة مساء أمس.

ويهدف المركز إلى خدمة الشباب القبطي والذي يعد مركزًا تعليميًا وتأهيليًا وتنمويًا للشباب، يعتمد على أساليب حديثة تناسب احتياجات العصر، ويقدم خدمات متنوعة لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في عدة مجالات روحية واجتماعية وثقافية، وتكنولوجية.

ويشرف على المركز خمسة من أباء الكنيسة، وهم: الأنبا رافائيل، الأسقف العام، والأنبا ديفيد، أسقف نيويورك، والأنبا أنجيلوس، أسقف لندن، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، والأنبا ميخائيل، أسقف حلوان.