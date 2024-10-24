رسائل قوية من بوتين للعالم.. حروب غزة وأوكرانيا الأبرز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة بريكس بلس في مدينة قازان الروسية، أن أزمة الشرق الأوسط باتت الأكثر دموية في التاريخ.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس الروسي: