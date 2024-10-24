تشريح جثة شاب قُتل على يد عاطل بالعجوزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل شاب على يد عاطل إثر مشاجرة بالعجوزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت إعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية .

وتلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على شاب به آثار ذبح وسط الشارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، بالفحص تبين العثور على شاب به آثار ذبح وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وبتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.