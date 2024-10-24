بوتين: لا بد من زيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن وإصلاح الأمم المتحدة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الدول الممثلة في بريكس لديها إمكانات وقدرات كبيرة وسمعة جيدة على الساحة الدولية، ويتم استخدام ذلك في المساعدة في تأمين الأمن العالمي والتنمية المستدامة.

وأضاف بوتين خلال كلمته في قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية، وأذاعته فضائية القاهرة الإخبارية، أن كثير من دولنا قدمت مبادراتها المهمة جدا، وروسيا اقترحت إقامة منظومة أمن غير متجزئة وعادلة في المنطقة الأوراسية، وهذا يؤدي إلى استقرار المنطقة وتنمية وتطوير الدول في هذه القارة.

وتابع، أن هذه الجلسة في يوم تأسيس منظمة الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1945، وقد سار مفعول ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مدى ثمانين عاما يعتبر هذا الميثاق أساس العلاقات الدولية والقانون الدولي.

وواصل، أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورًا رئيسًا ومحوريًا في حل الأزمات ودعم التطوير والتنمية ولا بد من تعديل وإصلاح الهيئة في الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن بما في ذلك أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، ومن الدول الممثلة هنا.