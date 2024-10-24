استقبال 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادرت 11 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35885 طن شملت 1000 طن يوريا، و2669 طن بودرة جبس، و2200 طن مولاس، و14927 طن كلينكر، و ط3134 طن أسمنت، و2955 طن ألواح جبس، و9000 طن ملح.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47149 طن شملت 6131 طن حديد، و5700 طن سكر، و1026 طن بازلاء و869 طن ابلاكاش، و26000 طن ذرة، و4169 طن قمح، و1350 طن خشب زان، و6525 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1904 طن.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 872 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2692 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 133600 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132643 طنًا.

وغادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5142 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ و شبرا، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5750 حركة.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبني سويف، وقطارين بعد تفريغ 100 حاوية 20 قدم قادمين من السخنة والإسكندرية وشحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجهين إلى السخنة، و2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد أن تم بتفريغ شحنة تقدر بحوالي (1000 طن) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالي (1165 طن) من القمح متجهة إلى المنيا بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5385 حركة.