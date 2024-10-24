بالفيديو.. الأرصاد: العظمى على القاهرة تسجل 28 وفرص لسقوط أمطار على الوجه البحري

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر خلال لقائها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد تشهد خلال هذه الأيام رياح سرعتها تتجاوز الـ 40 كيلومترا على الساعة، بالعديد من المحافظات.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين الـ 27 لـ30، والعظمى على القاهرة تسجل 28 درجة.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر: الرياح تجعل المواطنين تشعر بأن درجات الحرارة أقل من المعلن عنها، مشيرا إلى أن اليوم هناك فرصا لسقوط الأمطار على مطروح، والإسكندرية، وشمال الوجه البحري، ولن تؤثر في النشاط بصفة عامة.

واختتمت مدير مركز التنبؤات: على الجميع توخي الحذر، من فرق درجات الحرارة في فترة النهار والليل، ولذلك على المواطنين ارتداء الملابس المناسبة.