ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة عامل توفي إثر جرعة زائدة من المخدرات

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة عامل إثر تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتسليم جثمانه لذويه وصرحت بالدفن.
تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة عامل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.
بالفحص تبين العثور على جثة بجوارها سرنجة بداخلها مواد مخدرة، ورجحت التحريات أن جرعة زائدة سبب الوفاة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اتخاذ كافه الاجراءات الإجراءات القانونية التصريح بدفن جثة عامل العثور على جثة عامل القانونيه اللازمة