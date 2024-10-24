التصريح بدفن جثة عامل توفي إثر جرعة زائدة من المخدرات

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة عامل إثر تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتسليم جثمانه لذويه وصرحت بالدفن.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة عامل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين العثور على جثة بجوارها سرنجة بداخلها مواد مخدرة، ورجحت التحريات أن جرعة زائدة سبب الوفاة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.