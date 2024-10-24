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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رائد فضاء يوثق جمال مصر من مركبته الفضائية: واحدة من أجمل اللقطات

مركبة فضائية
مركبة فضائية
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في مشهد مذهل وثّق ماثيو دومينيك رائد فضاء من وكالة ناسا جمال جمهورية مصر العربية من مركبته الفضائية.

وعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" صورة تظهر جمهورية مصر العربية بأضوائها الساحرة التي تخطف القلوب.

وأحدثت الصورة التي نشرها رائد الفضاء ضجة كبيرة جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة خلال رحلة رجوعه إلى الأرض، وعندما رأى أضواء مصر الساحرة قرر تصوير المشهد ولم يتردد في تصوير تلك اللحظة المذهلة.

واعتبر رائد الفضاء بوكالة ناسا الصورة واحدة من أجمل اللقطات واللحظات في حياته وكتب على حسابه على منصة "أكس": "ضوء القمر يضيء القاهرة والبحر الأبيض المتوسط في ليلة صافية" وتفاعل الجمهور مع كلامه وصوره بشكل كبير جدًا.

ووصف ماثيو القاهرة بأنها أجمل الأماكن التي شاهدها ف حياته، وأعرب عن سعادته برؤية هذا المشهد، جهورية مصر العربية بأضوائها الساحرة التي تخطف القلوب.

ماثيو دومينيك رائد فضاء وكالة ناسا جمهورية مصر العربية