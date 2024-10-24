شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، حالة من الاستقرار عقب هبوطها بنحو 25 جنيها أمس بعد سلسلة صعود للمعدن عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في الاتحاد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4255 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3725 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3191 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 29 ألفا و724 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2714 دولارا.

وقال مجلس الذهب العالمي، في تقرير صادر أمس، إن النمو الاقتصادي هو المحرك الأساسي للطلب الصيني على الذهب وبشكل أكثر تحديدًا، فإن كل زيادة بنسبة 1 % في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين تؤدي إلى ارتفاع بنسبة 5.2% في استهلاك المجوهرات الذهبية وزيادة مماثلة بنسبة 5.1% في شراء السبائك والعملات، مع ثبات كل شيء آخر.

وكتبت سوكي كوبر، المحللة لدى بنك "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة: "قدرة الذهب على الاستفادة من التوجهات التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية، تعكس استمرار التدفقات الإيجابية للأموال نحو السوق".

كما توقعت مزيدًا من المخاطر التصاعدية في الأسابيع المقبلة، وتقدر توقعات البنك أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2800 دولار للأوقية مع نهاية العام الجاري، مع احتمالية بلوغه 2900 دولار في الربع الأول من عام.