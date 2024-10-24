التحقيق حول العثور على جثة شاب بالنيل في الوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة شاب بمياه النيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب مفتش الصحة لفحص الجثة وكشف ملابسات الوفاة وكلفت الأجهزة الأمنية بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفى تمهيداً للتصريح بالدفن.

وتلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة غريق بمياه النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.