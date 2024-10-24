مستشار أمن سيبراني: البنتاجون يستقطب الكفاءات للعمل بمجالات مختلفة أبرزها الذكاء الاصطناعي

علق بلال أسعد مستشار أمن سيبراني وذكاء اصطناعي، على أهم المجالات التكنولوجية التي يركز عليها البنتاجون والتي يحاول استقطاب المواهب فيها.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية" من لندن، اليوم الخميس، إن التقنية بشكل عام لا تحمل فقط الأمن السيبراني ولكن تندمج تحتها "الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستخدمة في الفضاء، والأتمتة، والحوسبة الكمية، والتقنيات المستخدمة في تحليل البيانات الكبيرة"، وهي تعتبر من إحدى المشاكل الكبيرة التي يواجهها العالم في الآونة الأخيرة مع ازدياد التقنية وانتشارها بشكل كبير.

وتابع، أن البنتاجون تستقطب المهارات والكفاءات حتى المخترقين "الهاكرز" بشكل استثنائي يتم استقطابهم للعمل مع البنتاجون والوكالات الأمنية الأمريكية والعديد من النزاعات المسلحة التي تكون للولايات المتحدة يد فيها لتستخدم أسلحة وبعض التكنولوجيات الحديثة، كما أجمع العديد من الخبراء ومنها الذكاء الاصطناعي.

وأشار، إلى أن هناك الكثير من دول العالم وليس البنتاجون فقط تريد استقطاب كثير من كفاءات العمل لديها في مجالات مختلفة.

ونوه إلى أن بعض الناس عندما يخترقون الأنظمة لدى وزارات الدفاع أو لدى الحكومات بشكل عام يتم استقطابهم للعمل لديهم، وهناك كثير من الدول تستفيد كثيرًا من ذلك وليس أمريكا فقط، ولكن عند العثور على شخص لديه إمكانية أن يقوم بعمليات اختراق لديه إمكانية تقنية سواء بمجرد التسلية أو التخريب، فقد يتم استقطابه في البنتاجون ويتم ضمه بفكرة أن يعمل لديهم بدلًا من العمل ضدهم.