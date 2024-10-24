خلال 20 يومًا متواصلًا.. شمال غزة يتعرض إلى أبشع المجازر

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بشير جبر، بأن شمال قطاع غزة يتعرض منذ 20 يومًا متواصلًا لأبشع المجازر.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تهجير الفلسطينيين بشكل كامل، عبر تكثيف القصف الجوي والمدفعي بشكل كامل وكبير، جوًا وبرًا، على المناطق السكنية التي لم تعد بالأساس موجودة وإخراج المستشفيات عن الخدمة، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء ما فاقم كارثة المجاعة بصورة مخيفة.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال تواصل نسف وإحراق منازل ومربعات سكنية في مخيم جباليا، ومنطقتي الصفطاوي والتوام لإجبار المواطنين على النزوح جنوبًا، ورغم القصف وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا إلا أن الكثير من المواطنين يرفضون مغادرة منازلهم، فيما يواصل الاحتلال محاصرة النازحين، والمرضى، والطواقم الطبية في مستشفيات الشمال.

وأوضح، أن هناك عشرات الشهداء والجرحى في شوارع مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا، ويحول الاحتلال دون نقلهم إلى المستشفيات الذي يحاصرها، ويستهدف النازحين، والمرضى والطواقم الطبية عند الدخول أو الخروج منها، كما تتعرض منطقة الصفطاوي هي الأخرى لقصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف، كذلك الأحياء الغربية والشرقية لمخيم النصيرات.

واختتم، أن الطائرات المسيرة والحربية تلاحق المواطنين بشكل فوري، خلال تحركهم في البحث عن الأمان لتقوم بقصفهم وقتلهم على الفور.