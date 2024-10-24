مجلس كنائس الشرق الأوسط يطلق برنامجًا تلفزيونيًا يحمل اسم "مسكونيّات"

أطلق مجلس كنائس الشرق الأوسط، بالتعاون مع إحدى القنوات الفضائية، برنامجًا تلفزيونيًّا بعنوان "مسكونيّات"، حيث كانت حلقات الشبكة الأولى من البرنامج من تقديم طوني شديد.

وكان ضيف الحلقة الثانية عشرة الّتي يمكنكم مشاهدتها في الفيديو، هو الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس.

ويضيء البرنامج على الحقبات الّتي مرّ بها مجلس كنائس الشرق الأوسط خلال نصف قرن، أبرز برامجه ومشاريعه المسكونيّة واللّاهوتيّة والإنسانيّة والإغاثيّة والإعلاميّة، إضافةً إلى قضايا متنوّعة ومتعلّقة بوحدة المسيحيّين والعمل المسكوني، الشهادة المسيحيّة ودور المسيحيّين في المنطقة.