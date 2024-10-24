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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نهائي كأس السوبر المصري.. مفاجأة حول إصابة وسام أبو علي قبل مباراة الزمالك

وسام أبو علي
وسام أبو علي
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كشف الناقد الرياضي أحمد سامي، توقعاته لمباراة نهائي كأس السوبر المصري 2024، بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وذكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك معلقا: مارسيل كولر يفكر بتركيز شديد في مباراة العين الإماراتي، الثلاثاء المقبل، مما دعا مارسيل كولر لمحاولة التغيير بشكل تدويري في مباريات السوبر.

ولفت إلى أن مباراة اليوم ستشهد عودة الأساسيين، وعلى رأسهم محمد الشناوي بدلا من مصطفى شوبير الذي لعب مباراة سيراميكا كليوباترا، وفي الهجوم وسام أبو علي لكن حتى الآن غير مؤكد بدايته أساسي بسبب شكواه من العضلة الضامة.

وتابع قائلا: رامي ربيعة وياسر إبراهيم سيكونان في الدفاع وحسين الشحات في مركز الجناح الأيسر وتاو في الجبهة اليمنى، ومروان عطية في خط الوسط، وعمر كمال عبد الواحد تعافى من إصابته لقيادة مركز الظهير الأيمن ويحيى عطية الله في الجبهة اليسرى.

مباراة نهائي السوبر المصري الاهلي والزمالك