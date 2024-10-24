تصدير 45 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الصين

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 763 شاحنة و117 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 377 شاحنة و102 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50000 طن بضائع، 386 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، إلى استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة دليلة وغادرت السفينة PRINCESS MARIA وعلى متنها 45 الف طن فوسفات متجهة للصين والسفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3900 طن بضائع و368 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1232 راكبا بموانيها.