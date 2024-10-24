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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انطلاق فعاليات الدورة الـ9 لملتقى القاهرة لفن الخط العربي

ملتقى القاهرة لفن
ملتقى القاهرة لفن الخط العربي
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كشف حمدي سطوحي، رئيس ملتقى القاهرة لفن الخط العربي، تفاصيل انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة لفن الخط العربي.

وأضاف حمدي سطوحي خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 37 مشاركًا من خارج الدولة بينهم 6 ضيوف شرف، بالإضافة إلى 140 مصريًا ضمن المتسابقين وعدد كبير من الحضور.

ولفت حمدي سطوحي إلى أن جوائز الملتقى ستكون تقديرية وليست مادية، في شكل شهادات تقدير، منوهًا بأن ميزة الملتقى يتقابل فيه الأدباء والكتاب والمهتمين بالخط العربي.

وتابع قائلًا، إن الخط العربي على مر التاريخ تراث والملتقى يحافظ على هذا التراث، ويمكن أن نطور هذا التراث من خلال التكنولوجيا الحديثة.

ملتقى القاهرة لفن الخط العربي تراث الخط العربي