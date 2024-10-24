"إنتاج تقاوي الخضر في مصر" ورشة عمل لبحوث أمراض النباتات

نظم معهد بحوث أمراض النباتات ورشة عمل بالتعاون مع جمعية أمراض النبات المصرية تحت عنوان "أمراض النبات وإنتاج تقاوي الخضر في مصر (الأبعاد والتحديات)".

وقال الدكتور محسن أبو رحاب، مدير المعهد، إن الورشة شهدت حضور عدد كبير من العلماء والباحثين بمعهد بحوث أمراض النباتات وعدد من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية الأخرى وكليات الزراعة بالجامعات المصرية، ومديري المعاهد البحثية والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية وقيادات وزارة الزراعة وعدد كبير من الطلبة والدارسين.

وناقشت الورشة على مدار يومين 7 ورقات عمل تناولت العقبات والمعوقات والحلول المقترحة لاستنباط الأصناف والهجن لمحاصيل الخضر وكيفية إنتاج تقاوي خضر خالية من الأمراض الفطرية والفيروسية، وتحديات إنتاج تقاوي الخضر في مصر بين الحاضر والمأمول، وأيضًا الإجراءات اللوجستية الخاصة بتسجيل واعتماد أصناف الحاصلات الزراعية وكيفية حماية الأصناف النباتية من خلال تفعيل الملكية الفكرية للأصناف النباتية المستنبطة محليا.

وأضاف "أبو رحاب"، أن الورشة انتهت إلى توصيات هامة تساعد في إيجاد حلول هامة في مجال استنباط سلالات وهجن خضر محلية من أجل تقليل الاعتماد على استيراد تقاوي محاصيل الخضر من الخارج وتقليل الفاتورة الاستيرادية التي تكلف ميزانية الدولة فاتورة كبيرة بالعملة الأجنبية سنويًا.

وفي نهاية الورشة تم تكريم شركاء النجاح من شركات القطاع الخاص والجهات الراعية للورشة وبعض القيادات ورموز جمعية أمراض النبات المصرية واللجنة المنظمة لورشة العمل.