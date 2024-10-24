رئيس نقابة العاملين بالبترول يلتقي رئيس شركة بتروجيت

التقى المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت، بمقر الشركة بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون.

رافق رئيس نقابة البترول خلال الزيارة عايدة محيي الدين، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، السيد الدروى الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بشركة بتروجيت.

تناقش الطرفان حول سبل تعزيز أواصر التعاون بما يحقق الصالح العام للعاملين داخل شركة بتروجيت، وعرض عدد من مطالب العاملين.

وأعرب صابر عن تقديره لنشاط شركة بتروجيت، مؤكدا على دورها المهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، والذى يساهم بدوره فى رفع الإنتاجية والمساهمة بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير خدمات الطاقة للمواطن المصرى.

وأشاد عباس صابر، بما حققته الشركة في مجال التنمية البشرية والتأهيل المستمر لكوادرها وما لها من دور مهم وبارز فى التشييد والانشاءات للمشروعات البترولية ومشروعات البنية التحتية، والنجاح الذي حققته بتروجيت مع الشركاء الأجانب داخل مصر وخارج مصر.

وأشاد المهندس وليد لطفى، بدور النقابة وأهميتها البالغة لخدمة العاملين، مقدرا ما تبذله نقابة البترول من جهود كبيرة ومثمنا لدور العاملين بالقطاع، موضحا بأن متطلبات العاملين بشركة بتروجيت محل اهتمام وتقدير.

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