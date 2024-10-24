غدا.. حفل ليلة الطرب لروائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

تقام غدا الجمعة حفلة فنية بعنوان “ليلة الطرب لروائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب” ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم ويغني به مجموعة من أبرز الفنانين العرب لتقديم باقة من أجمل أغاني الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، وهم الفنانون محمد ثروت، صابر الرباعي، ماجد المهندس، نور مهنا، ومي فاروق.

وتأتي أسعار تذاكر حفل “ليلة عبد الوهاب” كالتالي:

سعر الفئة الاقتصادية هي: 295 ريال سعودي.

سعر الفئة الفضية هو: 395 ريال سعودي.

سعر الفئة الذهبية هو: 595 ريال سعودي.

سعر الفئة البلاتينية هو 1350 ريال سعودي.

سعر فئة كبار الشخصيات هو: 1500 ريال سعودي.

وفئة الشخصيات المميزة هي: 2000 ريال سعودي.