ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تشن غارات على 3 بلدات جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن إعلام لبناني، اليوم الخميس، شن غارات إسرائيلية على بلدات مجدل سلم والصوانة وعيتا الشعب في جنوب لبنان.

وشنَّ طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومساء أمس الأربعاء، غارات كثيفة على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام.

وقالت الوكالة اللبنانية، إنّ 4 غارات عنيفة جدًا استهدفت مجمعًا سكنيًا في محيط منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت ودمرته بالكامل، وأحدثت حريقًا كبيرًا.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت 10 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم حتى هذه اللحظة، مشيرةً إلى طيران الاحتلال شن عددًا من الغارات على مناطقة متفرقة من الضاحية.

غارات إسرائيلية مجدل سلم والصوانة عيتا الشعب جنوب لبنان