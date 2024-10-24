قوات الاحتلال تشن غارات على 3 بلدات جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن إعلام لبناني، اليوم الخميس، شن غارات إسرائيلية على بلدات مجدل سلم والصوانة وعيتا الشعب في جنوب لبنان.

وشنَّ طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومساء أمس الأربعاء، غارات كثيفة على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام.

وقالت الوكالة اللبنانية، إنّ 4 غارات عنيفة جدًا استهدفت مجمعًا سكنيًا في محيط منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت ودمرته بالكامل، وأحدثت حريقًا كبيرًا.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت 10 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم حتى هذه اللحظة، مشيرةً إلى طيران الاحتلال شن عددًا من الغارات على مناطقة متفرقة من الضاحية.