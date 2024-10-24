صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.13%، ليصل إلى مستوى 30,453.73 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.12%، وصولًا إلى مستوى 3,191.43 نقطة، وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.75%، وصولًا إلى 7,890.48 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.6%، ليصل إلى مستوى 11,091.33 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.14%؛ ليصل إلى مستوى 37,828.75 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.07%، مسجلًا 13,353.08 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.7%، وصولًا إلى 6,611.51 نقطة.